Stand: 26.07.2021 07:23 Uhr Hannover: 35-jähriger Mann aus viertem Stock gefallen

In Hannover ist am Sonntagabend ein Mann aus einem Fenster gefallen und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll er gestoßen worden sein. Zuvor habe der 35-Jährige in einer Wohnung im Steintorviertel mit mehreren Männern gestritten. Der Mann stürzte aus dem vierten Stock und landete zwei Stockwerke tiefer auf einem Flachdach. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.07.2021 | 06:30 Uhr