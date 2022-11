Stand: 23.11.2022 07:53 Uhr Hannover: 25 Grabtafeln von muslimischen Gräbern kaputt

Auf dem Friedhof in Hannover-Stöcken sind zahlreiche muslimische Gräber verwüstet worden. Auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen bestätigte die Polizei 25 zerbrochene und umherliegende hölzerne Grabtafeln. Sprecher Marcus Schmieder sagt: "Es ist noch unklar, wer dafür verantwortlich ist." Ein Verschulden durch Menschen halten die Beamten für genauso möglich, wie tierische oder natürliche Ursachen. "Erkenntnisse auf ein islamfeindliches Motiv liegen bislang nicht vor", so Schmieder weiter. Dennoch habe der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen, weil es auch nicht auszuschließen sei. Nach Angaben von Recep Bilgen, dem Vorsitzenden der Schura Niedersachsen (Landesverband der Muslime), handelt es sich um Gräber von verstorbenen Kindern und Säuglingen. Bilgen fordert die Polizei auf, den Fall lückenlos aufzuklären.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.11.2022 | 06:30 Uhr