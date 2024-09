Stand: 30.09.2024 10:18 Uhr Hameln: Bach Remte wird mit Gewässerpreis ausgezeichnet

Der Bach Remte ist Preisträger des Gewässer-Wettbewerbs "Bach im Fluss". Das hat die Stadt Hameln mitgeteilt. Das Flüsschen im Stadtteil Afferde wurde in den vergangenen zwei Jahren renaturiert und in ihr altes Bett zurückverlegt. In den 1970er-Jahren war der Bachlauf begradigt worden. "Dieser Fehler ist nun behoben", heißt es von der Stadt. Durch die Arbeiten sei eine Aue entstanden mit einer kleinen Insel, natürlich gewachsenen Erlen und Eisvögeln. Auch seltene Fische sind laut Angelverein wieder in die Remte zurückgekehrt. Im Laufe des Tages gibt die Jury bekannt, welchen Platz die Remte belegt hat.

