Mittelradde, Luhe, Remte: Mehrere Gewässer gewinnen Preise Stand: 01.10.2024 11:24 Uhr Die Jury des Wettbewerbs "Bach im Fluss" hat verschiedene Projekte in Niedersachsen ausgezeichnet. Diese kümmern sich um die Renaturierung, Gestaltung oder auch Verlängerung von Flüssen und Bächen.

Gewinner der "Niedersächsischen Bachperle 2024" ist ein Projekt der Naturstiftung Emsland, wie der Umweltverband Kommunale Umwelt-Aktion mitteilte. Dabei wurde unter anderem der Fluss Mittelradde verlängert und sein Flusslauf mit Steilufern und Totholz ausgestattet. Den zweiten Preis erhielt laut Umweltverband die Stiftung Lebensraum Elbe für ihr Projekt "Schwung für die Luhe", bei dem in Kooperation mit dem Landkreis Harburg Priele und Süßwasserwattflächen angelegt werden konnten. Den dritten Platz belegt den Angaben zufolge die Stadt Hameln für die Renaturierung des Baches Remte. Dieser wurde laut Stadt in den vergangenen zwei Jahren renaturiert und in sein altes Bett zurückverlegt. In den 1970er-Jahren war der Bachlauf begradigt worden. "Dieser Fehler ist nun behoben", heißt es von der Stadt. Durch die Arbeiten sei eine Aue mit einer kleinen Insel, natürlich gewachsenen Erlen und Eisvögeln entstanden.

Auch ehrenamtliche Projekte erhalten Preis

Im Bereich des Ehrenamts hat die Jury ein Projekt der Fliegenfischer und Naturschutzgemeinschaft Nordheide mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Verein habe sich darum gekümmert, die Este bei Dierstorf (Landkreis Harburg) ökologisch aufzuwerten, indem unter anderem Totholz und Strömungslenker eingebaut wurden. Totholz wurde nach Angaben des Umweltverbandes auch am Ufer der Vechte in der Nähe von Gölenkamp (Landkreis Grafschaft Bentheim) platziert und ein Altarm wieder an den Fluss angeschlossen. Für diese Arbeiten erhielt der Angelverein Neuenhaus den zweiten Preis in der Kategorie Ehrenamt. Die dritte Preis ging an den Fischereiverein Lathen und Umgebung für die abschnittsweise Renaturierung zweier Fließgewässer am Geburtenwald in Lathen (Landkreis Emsland). Zwei Sonderpreise erhielten Projekte in den Landkreisen Lüneburg und Nienburg.

