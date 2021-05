Stand: 13.05.2021 14:49 Uhr Hambühren: Drei Verletzte bei Polizeieinsatz

In Hambühren im Landkreis Celle sind am Donnerstag bei einem Schusswechsel ein Mann und zwei Polizistinnen verletzt worden. Die Beamtinnen waren am Mittag zu einem Einsatz in ein Wohngebiet ausgerückt. Dabei kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz, nähere Details nannte er aber bislang nicht. Auch die Staatsanwaltschaft wurde demnach eingeschaltet.

