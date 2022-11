Stand: 04.11.2022 15:48 Uhr Halloween: Unbekannter verteilt Chili-Bonbons

In Hannover ist ein 13-Jähriger durch eine mit Chilipulver versetzte Halloween-Süßigkeit verletzt worden. Der Betroffene war am Montagabend mit einer Gruppe von Freunden in der Wiesenstraße in der Südstadt unterwegs. Nach Angaben der Polizei vom Freitag aß der Jugendliche die Süßigkeit am Donnerstag und erlitt starke Schmerzen. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und warnt vor weiteren präparierten Süßigkeiten, die unter Umständen noch im Umlauf sein könnten. Dabei soll es sich um Päckchen mit vermeintlichem Traubenzucker handeln, in das Chilipulver gemischt ist. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verteiler der Süßigkeit.

