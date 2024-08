Stand: 13.08.2024 09:02 Uhr Haftbefehl nach Angriff mit Baseballschläger in Hildesheim

Nach einem Angriff mit einem Baseballschläger auf einen 20-Jährigen in Hildesheim sitzt ein 36 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige den jungen Mann am Sonntag gemeinsam mit einem 27-Jährigen getreten und verprügelt haben. Der 36-Jährige soll zudem mehrfach mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Er habe die beiden mutmaßlichen Angreifer identifizieren können, als diese kurze Zeit später zum Tatort zurückkehrten, so die Behörden. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Fluchtgefahr Antrag auf Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen gestellt. Der 27-Jährige wurde wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

