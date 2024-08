Stand: 29.08.2024 11:24 Uhr Gutes Zinsgeschäft: Nord/LB steigert Gewinn im ersten Halbjahr

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) hat wegen eines guten Zinsgeschäfts ihren Gewinn im ersten Halbjahr um fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Hannover mit. Demnach weist das Unternehmen unterm Strich einen Gewinn von 195 Millionen Euro aus. Allerdings können diese Zahlen laut Nord/LB nicht auf das ganze Jahr hochgerechnet werden. Konzernchef Jörg Frischholz sagte mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr: "Es bleibt unser Ziel, auch in diesem Jahr das Konzernergebnis der Nord/LB erneut zu steigern". 2023 hatte die Norddeutsche Landesbank 224 Millionen Euro Gewinn eingefahren. Der Konzern hatte mit dubiosen Schiffskrediten von 2016 bis 2018 vier Milliarden Euro vor Steuern Verluste gemacht. Ende 2019 musste er von den Eignern, darunter die Sparkassen und das Land Niedersachsen, mit 3,6 Milliarden Euro gerettet werden.

