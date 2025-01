Stand: 10.01.2025 15:08 Uhr Güterbahnhof Hameln: Arbeiter stößt auf Leiche eines 63-Jährigen

Am Hamelner Güterbahnhof ist am Mittwochabend eine männliche Leiche gefunden worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der leblose Körper des 63-Jährigen von einem Bauarbeiter an den Gleisen entdeckt. Ein Fremdverschulden oder Suizid werde als Todesursache ausgeschlossen, so die Sprecherin. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann über die Gleise abkürzen wollte und dabei von einem Zug erfasst wurde. Während des Einsatzes wurde der Bahnverkehr vorübergehend gesperrt. Die Polizei ermittelt. Zuerst hatte die "Deister- und Weserzeitung" berichtet.

