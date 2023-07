Stand: 04.07.2023 10:27 Uhr Grundschule Flegessen erhält UNICEF Siegel für Kinderrechte

Das Land Niedersachsen und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) zeichnen die Grundschule Flegessen in Bad Münder am Deister mit dem Siegel “Kinderrechteschule – Wir leben Kinderrechte“ aus. Damit soll das Engagement der Schulgemeinschaft gewürdigt werden. Das Schulkonzept und der Schulalltag richte sich an den UN-Kinderrechtskonvention aus. Außerdem würden in Flegessen demokratische Strukturen gefördert, heißt es. Die Grundschule habe sich insbesondere das Ziel gesetzt, Kinder bei schulrelevanten Themen einzubeziehen. Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich zum Beispiel bei der Neugestaltung des Schulhofs und unterstützten die Finanzierung durch einen Spendenlauf. Auf Wunsch der Kinder startete die Schule auch eine Projektwoche zum Thema "Umwelt" sowie die Projekte "Stopp- ich wehre mich!" und "Mein Körper gehört mir".

Weitere Informationen Kinderrechte: Grundschule Wennigsen erhält UNICEF-Siegel Die Grundschule ist die vierte ausgezeichnete Schule in Niedersachsen. Gewürdigt wird damit ihre besondere Ausrichtung. (16.06.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regional Hannover | 04.07.2023 | 06:30 Uhr