Stand: 08.03.2024 06:11 Uhr Großkontrolle in Garbsen: Polizei stoppt Verkehrssünder

Die Polizei hat in Garbsen (Region Hannover) am Donnerstag zahlreiche Raser aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Großkontrolle im Stadtgebiet und auf der B6 hielten die Beamten nach eigenen Angaben rund 200 Fahrzeuge an. In 20 Fällen waren die Autos zu schnell unterwegs. Spitzenreiter sei ein Wagen gewesen, der 82 Stundenkilometer statt der erlaubten 50 fuhr. 15-mal erwischte die Polizei Autofahrer, die sich am Steuer von ihrem Handy ablenken ließen. Insgesamt wurden während der siebenstündigen Kontrolle 39 Ordnungswidrigkeits- und vier Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min