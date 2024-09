Stand: 10.09.2024 11:12 Uhr Großkontrolle am Hauptbahnhof: Polizei findet mehrere Waffen

Bei einem Schwerpunkteinsatz am Hauptbahnhof Hannover hat die Bundespolizei mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt, darunter verschiedene Messer und Schlagringe. Nach Angaben eines Sprechers überprüften rund 70 Einsatzkräfte an zwei Tagen mehr als 390 Menschen. Bei einer Person sei auch eine Axt gefunden worden, so der Sprecher. Die Bundespolizei will solche Kontrollen nach eigenen Angaben in unregelmäßigen Abständen wiederholen. Man werde der hohen Zahl von Gewaltdelikten an den Großbahnhöfen in Niedersachsen, Hamburg und Bremen entschlossen entgegentreten, sagte Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover. Ziel sei unter anderem, die klare Botschaft zu vermitteln, dass Waffen aller Art im Bahnverkehr nichts zu suchen haben. Ende August hatten die Behörden beschlossen, dass am Hauptbahnhof künftig rund um die Uhr ein Waffenverbot gelten soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover