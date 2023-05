Stand: 29.05.2023 09:46 Uhr Großeinsatz in Celle: Restmüll brennt in Entsorgungsbetrieb

Ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb in Celle hat am Sonntag einen Großeinsatz nach sich gezogen. Auf dem Gelände im Ortsteil Altencelle brannten am Nachmittag größere Mengen Restmüll, Grünabfälle und Holz. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Celle mit. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich die Flammen auf einen benachbarten Schrottplatz ausbreiteten. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Der Einsatz war gegen 20 Uhr weitgehend beendet. Die Ursache war zunächst unklar.

