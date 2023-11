Großbrand in Wennigsen: Halle in alter Polizeischule abgebrannt Stand: 07.11.2023 17:45 Uhr 170 Feuerwehrleute kämpfen in Wennigsen (Region Hannover) gegen einen Großbrand. Das Feuer war heute Morgen in der Turnhalle der alten Polizeischule ausgebrochen - und ist noch lange nicht gelöscht.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag mitteilte, ist der Brand noch nicht unter Kontrolle. "Es kommen immer wieder Flammen hoch." Er geht nicht davon aus, dass der Brand bis zur Dunkelheit gelöscht sein wird. Das Feuer sei auf die Zwischendecke des Übergangs zum Hauptgebäude übergesprungen. Die Einsatzkräfte versuchen, die Ausbreitung auf das Hauptgebäude zu verhindern. Die Turnhalle ist inzwischen eingestürzt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Gebäude steht seit etwa zehn Jahren leer.

Wasserversorgung in Wennigsen schwierig

Feuerwehrleute aus Wennigsen, Ronnenberg, Gehrden und Barsinghausen sind im Einsatz. Bei der Wasserversorgung werden sie laut Polizei von Landwirten aus der Gegend unterstützt. Die Wasserversorgung vor Ort ist schwierig, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Unter anderem musste ein Hydrant 1,5 Kilometer entfernt angezapft werden. Ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Hannover unterstützt die Arbeiten mit Löschfahrzeugen - darunter ein sogenannter Teleskoplöscher, der aus 54 Metern Höhe das Dach ablöschen kann.

Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Anwohnerinnen und Anwohner in den Ortschaften Wennigsen, Wennigser Mark und Degersen wurden am Morgen über die Warn-App NINA aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch am Nachmittag war die Warnung noch gültig. Zudem sollen Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren. Die Landstraße zwischen Wennigser Mark und Egestorf ist beidseitig gesperrt.

Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe wurden von den Einsatzkräften bisher nicht gemacht. Brandermittler machen sich den Angaben zufolge erst auf den Weg, wenn der Brand gelöscht ist.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2023 | 15:00 Uhr