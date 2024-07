Stand: 17.07.2024 09:19 Uhr Großbrand in Seelze: 37 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Aufgrund eines Großbrandes mussten am Mittwochmorgen 37 Menschen in Seelze (Region Hannover) ihre Wohnungen verlassen. Laut Feuerwehr wurden die Dächer von zwei Mehrfamilienhäusern durch das Feuer zerstört. Ein Kind und eine Feuerwehrfrau wurden leicht verletzt. Die beiden Häuser sind den Angaben zufolge vorerst nicht bewohnbar. Bewohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, wurden von der Stadt in Hotels untergebracht. Während des Brandes war die Bahnstrecke bei Seelze zeitweise gesperrt. In der Folge kam es zu Problemen im Nah- und Fernverkehr.

