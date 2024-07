Stand: 04.07.2024 07:46 Uhr Glasflasche auf fahrenden Zug geworfen - Frontscheibe beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) einen fahrenden Güterzug mit einer Glasflasche beworfen. Die Frontscheibe wurde dabei getroffen und erheblich beschädigt, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise habe die Flasche die Scheibe nicht durchschlagen, sodass der Fahrer des Güterzuges unverletzt blieb. Polizisten suchten nach einem möglichen Tatverdächtigen, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Trotzdem sei dem Täter die Flucht gelungen, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich an die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu wenden.

