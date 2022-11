Stand: 07.11.2022 13:01 Uhr "Gewaltiges Chaos": Einbrecher verwüsten Rathaus in Hambühren

Einbrecher haben im Rathaus von Hambühren (Landkreis Celle) gewütet. Die Unbekannten waren am Wochenende gewaltsam in das Gebäude gelangt, wie die Polizei in Celle mitteilte. Sie brachen demnach zahlreiche Büros auf und durchwühlten sie. Vor ihrer Flucht entleerten sie noch zwei Feuerlöscher. Die Polizei spricht von einem gewaltigen Chaos, das hinterlassen wurde. Der Schaden wird auf eine Zahl in fünfstelliger Höhe geschätzt. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar.

