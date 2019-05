Stand: 08.05.2019 15:03 Uhr

Getöteter Angler: Brauchte Täter Geld zum Feiern?

Vor rund 35 Jahren ist der Hobby-Angler Wilhelm Rettberg in Nienburg an der Weser erschlagen worden. 34 Jahre lang galt sein Tod als ungelöst. Bis zum Mai 2018 - als die Staatsanwaltschaft Verden mitteilte, dass es einen Verdächtigen gibt, der Rettberg an einem Morgen im Juli 1984 erschlagen haben soll. Der inzwischen 55 Jahre alte Mann muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Verden wegen Mordes aus Habgier verantworten. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. In den kommenden Verhandlungstagen sollen ein psychiatrischer Gutachter und mehrere Zeugen vernommen werden.

Toter Angler: Mordprozess nach 35 Jahren 08.05.2019 15:15 Uhr 35 Jahre nach dem Tod eines Anglers in Nienburg an der Weser hat vor dem Landgericht Verden der Prozess begonnen. Der Angeklagte soll den Mann damals aus Habgier getötet haben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ausgeraubt und tödlich verletzt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Rettberg am Weserwall in Nienburg beim Würmersammeln von hinten mit einer Flasche heftig gegen den Kopf geschlagen zu haben. Der Hobby-Angler habe das Bewusstsein verloren. Der Angeklagte habe sein Opfer dann nach Wertgegenständen durchsucht. Er stahl demnach Bargeld, Ausweise und zwei Uhren. Mit dem Geld wollte der damals 20 Jahre alte Sozialhilfe-Empfänger laut Staatsanwaltschaft einen Diskobesuch finanzieren. Später soll er Rettberg tödlich verletzt und mit dem Gesicht nach unten in die Weser gelegt haben.

Videos 02:20 Hallo Niedersachsen Polizei befasst sich mit "Cold Cases" Hallo Niedersachsen Trotz neuer DNA- und Spurentechnik gibt es in Niedersachsen 268 ungeklärte Mordfälle, sogenannte Cold Cases. Die Polizei nimmt sich ihrer nun wieder an. Video (02:20 min)

Hinweis kommt nach "Aktenzeichen XY..."

Ein Hinweis nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im Herbst 2017 hatte die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Täters gebracht. Eine Fernsehzuschauerin soll den Angeklagten bereits seit Jahren im Verdacht gehabt haben, hieß es in einem Zeitungsbericht. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft den Mann vernommen und angeklagt. Der mutmaßliche Mörder von Rettberg sitzt wegen einer anderen Straftat bereits im Gefängnis.

Weitere Informationen Polizei überprüft 268 "Cold Cases" Der älteste Fall stammt aus dem Jahr 1947: Die Polizei in Niedersachsen will nach eigenen Angaben 268 sogenannte Cold Cases untersuchen. Dazu kommen 26 alte Vermisstenfälle. (27.09.2018) mehr "Aktenzeichen XY": Warum starb Wilhelm Rettberg? Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" hat den Tod eines Hobbyanglers an der Weser in Nienburg vor 33 Jahren behandelt. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt in dem Fall. (09.08.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2019 | 15:30 Uhr