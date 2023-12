Stand: 07.12.2023 17:00 Uhr Geschnappt: Mann stiehlt Currywurst in seiner Unterhose

In Obernkirchen im Landkreis Schaumburg hat ein Mann am Dienstag versucht, Currywurst aus einem Supermarkt zu stehlen. Der 50-Jährige habe zwei Currywurst-Fertiggerichte in seine Unterhose gesteckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Ladendetektiv habe den Mann dabei beobachtet. Der Dieb wurde gestellt, als er durch den Kassenbereich gehen wollte. Er habe sich nach der Tat uneinsichtig gezeigt und zwei Mitarbeiter beleidigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wegen Diebstahls im selben Supermarkt sei dem Mann bereits ein unbefristetes Hausverbot auferlegt worden. Neben einer Diebstahlsanzeige erhielt der Mann laut Polizei nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs.

