Gerichtsentscheid: Masken für Schüler sind zumutbar Stand: 23.06.2021 17:46 Uhr Weiter Masken in der Schule - trotz des Abflauens der Corona-Pandemie: Das ist laut Verwaltungsgericht Hannover gerechtfertigt.

Nach wie vor müsse einem Anstieg der Infektionszahlen unter Schülerinnen und Schülern entgegengewirkt werden, um die Funktionsfähigkeit der Schulen sicherzustellen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Mit seinem Entscheid wies es Eilanträge zweier Schüler gegen die Masken- und Testpflicht zurück, die diese aus gesundheitlichen Gründen für unzumutbar hielten.

Weitere Informationen Schule und Kita: Das sind die Regeln in Niedersachsen Wann dürfen alle Schüler gleichzeitig im Präsenzunterricht sein? Und welche Regeln sind zu beachten? Eine Übersicht. (19.06.2021) mehr

Gericht mahnt vor Delta-Variante

Ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen sei mit Blick auf die sich derzeit ausbreitende besonders ansteckende Delta-Variante zu befürchten, führte das Gericht aus. So habe sich an einem Gymnasium in Hildesheim kürzlich eine Gruppe Schüler mit der Delta-Variante infiziert, 90 Menschen mussten in Quarantäne. Gerade weil wenig junge Leute geimpft seien, sei die Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus an Schulen hoch, so das Gericht. Der mögliche Eingriff in die Grundrechte der Schüler sei laut Gericht dagegen von geringem Gewicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2021 | 17:00 Uhr