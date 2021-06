Stand: 12.06.2021 13:15 Uhr Geldautomat in Hannover gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am frühen Sonnabendmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hannover gesprengt und geleert. Der Vorraum des Gebäudes im Stadtteil Kirchrode sei durch die Detonation komplett verwüstet und die Fassade stark beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss seien nach bisherigen Erkenntnissen drei Täter in einem dunklen Auto - vermutlich in einem VW Golf Typ V oder ähnlich - von der Straße Großer Hillen in Richtung Wasserkampstraße geflohen. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes ist bislang unbekannt, ebenso der Schaden an Gebäude und Ausstattung. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 109 -5555 zu melden.

