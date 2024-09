Stand: 29.09.2024 13:33 Uhr Geiselnahme in Hannover: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nach einer räuberischen Erpressung in Hannover hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Verdacht richtet sich demnach gegen ein Paar. Der als hauptverdächtig geltende Mann befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Dem 33-jährigen Hannoveraner und seiner 28-jährigen Lebensgefährtin wird vorgeworfen, am 11. August gewaltsam in die Wohnung einer Familie in Hannover-Ricklingen eingedrungen zu sein. Sie verletzten einen 36-Jährigen in Anwesenheit seiner Familie mit einem Schlagstock am Kopf und zwangen ihn, die Schlüssel zu einer Apotheke herauszugeben, in der der Mann arbeitete. Anschließend raubten sie die Apotheke aus. Der Zentrale Kriminaldienst hatte seitdem wegen Geiselnahme, schweren Raubes und Einbruchdiebstahls ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Geiselnahme und schwerer Raub in Hannover: Zeugen gesucht Zwei Männer sollen eine Familie in ihrer Wohnung festgehalten haben, um an den Schlüssel einer Apotheke zu kommen. (13.08.2024) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover