Stand: 14.08.2024 07:00 Uhr Geiselnahme und schwerer Raub in Hannover: Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer haben einen 36-jährigen Familienvater in seiner Wohnung in Hannover bedroht und anschließend eine Apotheke ausgeraubt. Die Täter brachen nach Polizeiangaben am Sonntagabend gewaltsam in die Wohnung der Familie in Hannover-Ricklingen ein. Vor den Augen seiner Familie schlugen sie den Mann und verletzten ihn am Kopf. Dann zwangen sie ihn laut Polizei, den Schlüssel zu der Apotheke herauszugeben, in der er arbeitet. Ein Täter ging daraufhin zur Apotheke und stahl Bargeld. Der andere Täter hielt die Familie so lange in ihrer Küche fest und floh anschließend. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen Geiselnahme, schweren Raubes und Einbruchdiebstahls. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu den Tätern oder dem Tathergang sagen können. Sie können sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min