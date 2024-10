Stand: 07.10.2024 11:41 Uhr Gegen Ärztemangel: Landkreis Nienburg fördert Studierende

Noch bis Ende Oktober können sich Studierende beim Landkreis Nienburg für ein Medizin-Stipendium bewerben. Wie eine Sprecherin mitteilt, erhalten die angehenden Ärztinnen und Ärzte maximal sechs Jahre lang monatlich eine finanzielle Unterstützung. Außerdem bestehe die Möglichkeit, Praktika und einen Teil des praktischen Jahres in Nienburg durchzuführen und so bereits frühzeitig Kontakte zu Medizinern in der Umgebung zu knüpfen, heißt es. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, nach der Facharztprüfung zwei bis vier Jahre lang als Ärztin oder Arzt in der Region zu arbeiten, so der Landkreis. Mit dem Stipendium wolle man Nachwuchs fördern und dem drohenden Ärztemangel begegnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.10.2024 | 13:30 Uhr