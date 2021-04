Stand: 22.04.2021 07:28 Uhr Geflüchtete aus Griechenland fliegen heute nach Hannover

Am Flughafen Hannover in Langenhagen landet heute zum vorerst letzten Mal ein Flugzeug mit schutzbedürftigen Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern. Laut Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten fast 3.000 Menschen aufgenommen, etwa jeden zehnte lebe in Niedersachsen. Dem Flüchtlingsrat Niedersachsen ist das zu wenig. Allein auf den griechischen Inseln harrten weiter mehr als 20.000 Menschen aus, darunter 6.000 Kinder, hieß es. Vor rund einem Jahr, am 18. April 2020, waren im Rahmen der Aktion erstmals 47 Kinder und Jugendliche angekommen, die aus den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln Samos, Chios und Lesbos gelebt hatten.

