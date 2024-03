Stand: 25.03.2024 11:47 Uhr Gefängnis statt Urlaub: 25-Jähriger am Flughafen festgenommen

Ein 25-Jähriger, der ursprünglich in den Urlaub in die Türkei fliegen wollte, musste am Sonntagabend stattdessen ins Gefängnis. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann per Haftbefehl gesucht, weil der einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Jever (Landkreis Friesland) ignoriert haben soll. Er fiel den Beamten der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Hannover auf. Da der Mann die von ihm geforderte Strafe von 4.000 Euro nicht zahlen konnte, kam er in die nächstgelegene Justizvollzuganstalt. Dort muss er seine Strafe nun absitzen.

