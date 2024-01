Stand: 17.01.2024 09:26 Uhr "Gefährlicher Ort": Hamelner Bahnhof soll sicherer werden

Ein breites Bündnis aus Politik, Polizei, Stadtwerken und der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont will für mehr Sicherheit am Bahnhof in Hameln sorgen. Der Bahnhof wurde dafür als "Gefährlicher Ort" nach dem niedersächsischen Polizeigesetz eingestuft, teilte die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont mit. Das gibt der Polizei mehr Befugnisse, etwa bei Personenkontrollen. Außerdem wird der Bereich künftig großflächiger mit Kameras überwacht und auch der Sicherheitsdienst wird verstärkt. Der Aufenthalt im Bahnhof und im Parkhaus ist dann nur noch mit gültigem Bahn- oder Parkticket erlaubt sowie für Kunden der Bahnhofsgeschäfte. Entsprechende Schilder vor Ort sollen darauf hinweisen. Am Hamelner Bahnhof kam es in den vergangenen Monaten immer häufiger zu Gewalttaten durch Jugendliche, unter anderem in der Silvesternacht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.01.2024 | 13:30 Uhr