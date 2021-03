Gedenken an Corona-Tote im Hildesheimer Dom Stand: 27.02.2021 17:56 Uhr Mit Gottesdiensten haben am Sonnabend zahlreiche deutsche Bistümer der Corona-Opfer gedacht. Im Hildesheimer Dom predigte Bischof Heiner Wilmer vor 80 Besuchern.

Am Abend läutete die älteste Glocke des Doms, während die Fürbitten im Gottesdienst verlesen wurden. Zudem brannten symbolisch Dutzende Teelichter, die für die Verstorbenen angezündet wurden, auf den Stufen zum Altar. Die Predigt von Bischof Wilmer kann ab Sonntag auf der Internet-Seite des Bistums Hildesheim nachgehört werden. Ein Gedenk-Gottesdienst fand auch im Osnabrücker Dom mit Bischof Franz-Josef Bode statt.

Gedenken an jedem Tag in der Fastenzeit

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hatte dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Nachdem am 17. Februar Albanien begonnen hatte, folgte nun Deutschland der Initiative.

