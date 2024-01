Stand: 03.01.2024 07:26 Uhr Geburtenrückgang in Hannover: 462 Babys weniger als 2022

In der Landeshauptstadt Hannover sind 2023 weniger Kinder zur Welt gekommen als im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben der Stadt wurden 7.869 Geburten beurkundet, 2022 waren es 8.331 Geburten - also 462 Kinder mehr. Viele Eltern kommen auch von außerhalb zur Geburt nach Hannover. Erfahrungsgemäß sind rund zwei Drittel der Neugeborenen neue Bewohnerinnen und Bewohner der Landeshauptstadt. Die anderen sind nach Angaben der Stadt in der Region Hannover oder im Umland gemeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.01.2024 | 08:30 Uhr