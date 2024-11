Stand: 05.11.2024 07:30 Uhr Garbsen: Mann bedroht Jugendliche mit Messer auf Spielplatz

In Garbsen (Region Hannover) hat ein Mann am Montagabend Jugendliche auf einem Spielplatz mit einem Küchenmesser bedroht. Der 47-Jährige habe sich offenbar durch Lärm gestört gefühlt, teilte die Polizei mit. Er ging auf den Spielplatz im Stadtteil Berenbostel, hielt das Messer in Richtung der Jugendlichen und entfernte sich dann. Die alarmierte Polizei konnte ihn wenig später fassen. Der alkoholisierte Mann legte das Messer erst ab, als die Beamten ihre Dienstwaffen zogen. Er wurde festgenommen. Das Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern stellten die Polizisten sicher. Der 47-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.11.2024 | 08:30 Uhr