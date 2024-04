Stand: 03.04.2024 10:12 Uhr Fünf Verletzte bei Küchenbrand in Diepenau

Am Dienstagabend ist, laut Polizeiangaben, in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Diepenau (Landkreis Nienburg) ein Feuer ausgebrochen. Den Angaben nach konnten alle dreizehn Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Fünf von ihnen, darunter auch zwei Minderjährige, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung ist nach dem Brand und der starken Rauchentwicklung laut Polizei unbewohnbar, gleiches gilt auch für die Nachbarwohnung. Den Schaden am Gebäude schätzen die Beamten auf 150.000 Euro. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt.

