Stand: 09.11.2023 20:43 Uhr Frontscheibe fehlt: Polizei legt auf der A2 Bus aus Hannover still

Die Polizei hat am Montag auf der A2 in Richtung Dortmund zwei Busse eines Hannoverschen Busunternehmens aus dem Verkehr gezogen. Beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach fehlten einem der Busse die Front- und Seitenscheibe in der Fahrer-Kabine. "Der Busfahrer sah trotz der Tatsache, dass er den widrigen Wetterbedingungen vollkommen ungeschützt ausgesetzt war, kein Problem", so ein Polizeisprecher. Die Fahrer und auch der Halter der Busse erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2023 | 18:00 Uhr