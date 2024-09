Stand: 08.09.2024 14:23 Uhr Frontalzusammenstoß in Celle: Sechs Verletzte

Bei einem Unfall in Celle sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei hatte ein 25-Jähriger im Ortsteil Lachtehausen beim Überholen offenbar den entgegenkommenden Wagen eines 39-Jährigen übersehen. Er habe nach dem Unfall angegeben, dass die Sonne ihn geblendet habe, so die Polizei. Der Unfallverursacher und der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Im Auto des 39-Jährigen saßen seine Partnerin sowie die drei Kinder des Paares. Die 44-Jährige und die zwei, vier und 17 Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen.

