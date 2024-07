Stand: 23.07.2024 13:02 Uhr Frau vor Stadtbahn getreten: Mehrere Verdächtige identifiziert

Rund eine Woche nach dem Zeugenaufruf zu einem Angriff auf eine 56-Jährige in Hannover haben Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Verdächtige ermittelt. Es handele sich um minderjährige Jungen aus Hannover, teilten die Behörden am Dienstag mit. Weitere polizeiliche Maßnahmen würden in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und den zuständigen Jugendämtern geprüft, hieß es. Die Jungen sollen Anfang Juli an der Stadtbahnhaltestelle Braunschweiger Platz auf eine 56 Jahre alte Frau eingetreten und sie schwer verletzt haben. Aufgrund der Tritte stürzte die Frau laut Polizei ins Gleisbett. Der Fahrer einer dort einfahrenden Bahn konnte nur durch das Einschreiten von Zeuginnen und Zeugen zum rechtzeitigen Bremsen gebracht werden.

