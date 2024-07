Versuchter Totschlag: Jugendliche treten 56-Jährige vor Stadtbahn Stand: 15.07.2024 19:51 Uhr Eine Frau ist an einer Haltestelle der Stadtbahn Hannover von Jugendlichen geschlagen und getreten worden, bis sie ins Gleisbett fiel. Eine einfahrende Bahn konnte noch rechtzeitig halten. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am 05. Juli. Die 56-Jährige wurde bei dem Vorfall am Freitagabend an der Stadtbahn-Haltestelle Braunschweiger Platz schwer verletzt. Sie konnte später aber noch selbstständig ins Krankenhaus gehen. Die Staatsanwaltschaft stufte den Fall laut Polizei als versuchten Totschlag ein. Die Angegriffene und eine 46-Jährige gerieten demnach mit drei Jugendlichen in einen Streit. Bei dem Streit sollen dann zwei Jugendliche auf die 56-Jährige eingeschlagen haben. Als die Frau zu Boden ging, traten die beiden demnach auf sie ein, sodass sie ins Gleisbett viel. Einschreitende Passanten signalisierten dem Fahrer der einfahrenden Stadtbahn, dass er bremsen soll - die Bahn stoppte rechtzeitig. Die Täter flohen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Gesuchte Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahre alt

Einer der Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 14 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er soll eine blaue Hose mit weißen seitlichen Streifen, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Schuhe getragen haben. Sein Komplize ist etwa 14 bis 16 Jahre alt. Laut Polizei trug er eine graue oder beige Hose, ein graues Oberteil mit schwarzen Längsstreifen an den Ärmeln, darüber eine schwarze Weste und hatte weiße Schuhen an. Der dritte Jugendliche, der bei der Tat ebenfalls anwesend war, sei auch etwa 14 Jahre alt, soll eine blaue Jeanshose, eine schwarze Jacke mit silberfarbenen Reißverschluss und Brusttasche (ebenfalls mit Reißverschluss) sowie eine schwarz-weiße Basecap getragen haben, so die Polizei.

