Stand: 01.10.2024 12:29 Uhr Frau in Hildesheim leistet massiven Widerstand gegen Verhaftung

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau hat am Montagnachmittag in Hildesheim für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Wie ein Sprecher mitteilte, war sie einer Polizeistreife in einem Restaurant aufgefallen. Als sie die Beamtin bemerkte, flüchtete sie. Die Polizei zog weitere Streifenbesatzungen hinzu und suchte das Gebiet mit einer Drohne ab. Als die Frau auf dem Dach des Restaurants entdeckt wurde, kletterte sie durch ein Fenster auf den Dachboden und konnte dort gestellt werden. Sie weigerte sich jedoch, mit den Polizeibeamten mitzugehen. Bei dem Handgemenge wurden zwei Einsatzkräfte und sie selbst leicht verletzt. Laut Polizei musste die Frau aus dem Haus getragen werden. Ein Verwandter versuchte dies zu verhindern, indem er sich den Beamten in den Weg stellte. Verhaftet wurde die Frau letztendlich allerdings nicht, weil ein Angehöriger einen haftbefreienden Betrag zahlte. Gegen die Frau und ihren Verwandten wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim