Stand: 12.10.2024 15:07 Uhr Feuerwehr rettet in Hannover Mann aus der Leine

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Hannover ein Mann unweit des Maschsees in die Leine gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der 38-Jährige sich zwar nicht aus eigener Kraft aus dem Wasser befreien, es gelang ihm jedoch, den Notruf wählen. Das Wasser war an der Stelle demnach hüfthoch. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften der Wasserrettung aus. Zeitweise seien zehn Einsatzfahrzeuge und 30 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt gewesen. Der Regionsleitstelle sei es gelungen, das Mobiltelefon des Anrufers zu lokalisieren. Helfer konnten den unterkühlten Mann am Schützenhausweg aus dem fließenden Gewässer ziehen. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb er auf dem Heimweg von einer Feier in die Leine gestürzt war, habe er nicht erklären können, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

