Feuer in alter Polizeischule: Fahnder vermuten Brandstiftung Stand: 09.11.2023 17:49 Uhr Nach dem Brand in der alten Polizeischule in Wennigsen (Region Hannover) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Den Schaden durch das Feuer schätzen die Ermittler auf mindestens 1,5 Millionen Euro.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

VIDEO: Region Hannover: Alte Polizeischule in Wennigsen steht in Flammen (07.11.2023) (1 Min)

Turnhalle niedergebrannt

Die Turnhalle der ehemaligen Polizeischule war am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten, die Löscharbeiten dauerten bis Mittwochmittag. Ein Wasserrohrbruch in der Nähe hatte das Löschen erschwert. 250 Feuerwehrleute waren in der Spitze im Einsatz. Die Halle wurde zerstört. Die Flammen griffen auch auf andere Gebäudeteile über. Verletzt wurde niemand. Aufgrund statischer Probleme konnte die Polizei die abgebrannte Halle bislang nicht betreten. Das Gebäude stand seit rund zehn Jahren leer.

Weitere Informationen Alte Polizeischule in Wennigsen: Feuer flammt wieder auf Glutnester in der Zwischendecke hatten die Flammen erneut entfacht. Laut Feuerwehr gilt der Brand inzwischen als gelöscht. (08.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2023 | 18:00 Uhr