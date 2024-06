Stand: 30.06.2024 08:57 Uhr Feuer in Haus in Hannover - Flammen schlagen aus Fenstern

In Hannover ist am Sonntag ein Haus in Brand geraten. Die drei Bewohner konnten sich laut Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Da sie Rauchgase eingeatmet hatten, seien sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Das Haus im Stadtteil Sahlkamp war demnach am frühen Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr eintrafen, hätten Flammen aus den Fenstern geschlagen und Rauch sei aus dem Dach aufgestiegen, so der Sprecher. Die rund 50 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell unter Kontrolle gehabt. Am Morgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Laut Feuerwehr ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

