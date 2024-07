Feuer im Bahnhof in Holle: Ursache wohl technischer Defekt

Stand: 16.07.2024 16:52 Uhr

Am Dienstag konnten Brandermittler den Bahnhof in Holle (Landkreis Hildesheim) betreten und nach der Brandursache des Feuers mit einem Schwerverletzten suchen. Am wahrscheinlichsten ist laut Polizei ein Defekt in der Elektrik.