Stand: 09.07.2024 09:04 Uhr Feuer im Bahnhof: Ein Mensch in Holle schwer verletzt

Bei einem Brand im Bahnhofsgebäude in Holle (Landkreis Hildesheim) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Anwohner hatten die Flammen am Montagabend im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes bemerkt, wie die Polizei mitteilte. In dem Fachwerkhaus werden auch wohnungslose Menschen untergebracht. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem eine Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Alle Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Ein 48-jähriger wurde jedoch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht werden musste. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 350.000 Euro. Die Räumlichkeiten sind vorerst nicht bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher dem NDR. Der Zugverkehr sowie die Bahnhofsstraße waren zwischenzeitlich gesperrt. Die Einschränkungen konnten noch in der Nacht aufgehoben werden.

VIDEO: Holle: Feuer in Unterkunft für Obdachlose (1 Min)

