Stand: 23.10.2024 13:45 Uhr Feuer gelegt? Mehr als 330 Strohballen in Steimbke abgebrannt

In Steimbke (Landkreis Nienburg) sind in der Nacht zu Mittwoch mehr als 330 Strohballen auf einem Hof abgebrannt. Schon als die Feuerwehren aus Sonneborstel, Steimbke, Wenden, Stöckse und Heemsen ankamen, stand das überdachte Strohlager in Flammen. Die Einsatzkräfte ließen das Feuer kontrolliert abbrennen und konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen. Es entstand ein Schaden von geschätzt 25.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Das sei die einzige mögliche Option, so eine Sprecherin. Noch in der Nacht suchten die Beamten den Bereich rund um den Hof mit einem Hubschrauber ab. Dabei konnten sie aber keine Personen finden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer (04251) 672 80 melden.

