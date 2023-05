Stand: 27.05.2023 09:39 Uhr Fettbrand mit Wasser gelöscht - zwei Verletzte nach Explosion

Zwei Menschen sind am Freitagabend bei einer Fettexplosion in einer Wohnung in Hannover verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Druckwelle so heftig, dass sie Türen aus den Wänden riss und Fenster sprengte. Die Bewohnerin hatte demnach versucht, Fett, das beim Kochen in Brand geraten war, mit Wasser zu löschen. Daraufhin gab es die heftige Reaktion. Die Frau und eine Angehörige wurden leicht verletzt. Ihre Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

