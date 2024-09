Stand: 17.09.2024 15:53 Uhr Fast vom Güterzug überfahren: Polizei rettet entlaufenen Dackel

Gerade noch einmal Glück gehabt: Im Landkreis Hildesheim ist ein Dackel ausgebüxt - und schließlich bei der Polizei gelandet. Der Lokführer eines Güterzuges hatte auf der Bahnstrecke bei Elze am Samstagnachmittag zwei Hunde bemerkt, die im Gleisbereich umherliefen. Weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, ging der Mann davon aus, dass er die Hunde überfahren hatte. Er meldete den Vorfall der Bundespolizei. Eine Streife fuhr gleich nach dem vermeintlichen Unfall zu der Stelle - und entdeckte dort einen quicklebendigen Rauhaardackel. Vom zweiten Hund fehlte laut Polizei allerdings jede Spur. Den kleinen Dackel fingen die Beamten ein und nahmen ihn - nach eigenen Angaben - in "Schutzgewahrsam". Nach vielen Streicheleinheiten sei der Vierbeiner an seine Besitzerin übergeben worden, hieß es. Die 63-Jährige erzählte den Beamten, dass ihre beiden Hunde ausgebüxt waren. Der größere Hund war selbstständig aber verletzt wieder zurückgekehrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim