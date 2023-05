Stand: 29.05.2023 16:01 Uhr Falschparker blockiert Stadtbahn - Passanten tragen Auto weg

Ein Falschparker hat am Pfingstsonntag die Stadtbahnlinie 9 der Üstra in Hannover-Linden blockiert. Die Bahn stand einem Sprecher der Verkehrsbetriebe Üstra zufolge fast eine Stunde hinter dem Falschparker im Bereich Schwarzer Bär. Man habe Ersatzbusse auf den Weg gebracht und die Polizei alarmiert, teilte der Sprecher mit. Bevor die Ersatzbusse jedoch am Schwarzen Bären eintrafen, nahmen Passanten und Fahrgäste das Problem in die eigenen Hände. Sie packten ordentlich zu und schleppten das Fahrzeug von den Schienen. Die Üstra werde dem Fahrer eine Rechnung für den Einsatz der Ersatzbusse stellen, sagte der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2023 | 13:00 Uhr