Stand: 15.11.2024 15:25 Uhr Falscher Blitzer in Pattensen: Dorfverein bemalt Stromkasten

In Pattensen (Region Hannover) ist ein Blitzer auf einen Stromkasten aufgemalt worden. Die Bemalung ist nach Angaben einer Sprecherin der Stadt innerhalb der vergangenen zwei Wochen in der Nähe des Stadtteils Koldingen entstanden. Verantwortlich dafür ist demnach ein Dorfverein, der mit der Aktion auf den vielen Verkehr durch den Ort aufmerksam machen wollte. Die Stadt ließ nach eigenen Angaben zu Beginn der Woche den unechten Blitzer teilweise entfernen. Dieser hätte Unfälle provozieren können, teilte die Sprecherin mit. Die Stadt stehe mit dem Dorfverein in Kontakt. Hinter dem falschen Blitzer stecke keine böse Absicht. Dennoch sei eine Nachbesprechung der Aktion mit der Polizei geplant.

