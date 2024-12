Falsche QR-Codes auf Parkautomaten: Verdächtige ermittelt Stand: 27.12.2024 19:15 Uhr Auf Parkautomaten in Hannover wurden vor Kurzem gefälschte QR-Codes der Parkschein-App "EasyPark" entdeckt. Anscheinend sollten Bezahldaten von Nutzern entwendet werden. Die Polizei nahm zeitweise drei Beschuldigte fest.

Laut Denis Janzen von der Ermittlungseinheit "Unbare Zahlungsmittel" hatte die Polizei Hannover drei Männer vorübergehend festgenommen und eine Rolle mit gefälschten QR-Code-Aufklebern sichergestellt. Die Männer waren demnach von einem unbekannten Auftraggeber dafür bezahlt worden, dass sie über die ursprünglichen QR-Codes die neuen Sticker klebten, so Janzen.

Link auf gefälschte Website

Im November hatten die Stadt Hannover und die Polizei vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt, bei der Täter über die originalen QR-Codes auf Automaten einen QR-Code klebten, der auf eine gefälschte EasyPark-Internetseite führte. Dort wurden die Nutzer laut Landeskriminalamt (LKA) aufgefordert, neben der Parkzeit ihre Kreditkartendaten einzugeben. Ob die Daten genutzt oder zunächst nur gesammelt wurden, sei unklar. Bisher hätten sich keine Geschädigten bei den Behörden gemeldet.

Daten abfischen als Ziel

Nach bereits bekannten Phishing-Maschen per E-Mail und in jüngster Zeit auch in Form seriös wirkender Briefe, geht es den Tätern beim Quishing, das auch QR-Code-Phishing genannt wird, darum, persönliche Daten "abzufischen". Dabei machen es die steigende Digitalisierung und die Bequemlichkeit dieser Technologie für Betrüger anscheinend leicht, solche Angriffe durchzuführen: "Das Phishing mittels QR-Codes ist so gefährlich, weil die QR-Codes überall präsent sind mittlerweile", erklärte Hans-Joachim Henschel, beim LKA zuständig für Prävention. Die Behörde informiert auf einer Website über neue Betrugsfälle und gibt Tipps, wie man sich vor "Quishing" schützen kann.

