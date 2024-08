Stand: 07.08.2024 09:26 Uhr Falsche Handwerker in Sarstedt: Polizei warnt vor Trickbetrug

Die Polizei in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) warnt vor Trickbetrügern. Am Dienstag hätten sich zwei Männer als Handwerker ausgegeben, um in ein Wohnhaus in Sarstedt zu gelangen, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden ungefähr 35-Jährigen hätten zwei älteren Anwohnern angeboten, Wasserschäden zu beseitigen, teilte die Polizei mit. Das Paar ließ demnach die Männer herein und führte sie durch ihr Haus. Dabei hätten die angeblichen Handwerker die Bewohner abgelenkt und Schubladen durchsucht. Nach Angaben der Polizei kassierten sie zudem von dem Paar eine Anzahlung für zu beschaffendes Material. Der finanzielle Schaden liege bei insgesamt 1.000 Euro. Die beiden circa 35-jährigen Männer haben den Angaben zufolge ein westeuropäisches Erscheinungsbild und trugen schwarze Handwerkerkleidung. Die Polizei Sarstedt bittet darum, Hinweise unter der Telefonnummer (05066) 98 50 zu melden.

