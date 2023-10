Stand: 05.10.2023 06:42 Uhr Explosion in Bockenem: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte den Geldautomaten einer Bankfiliale in Bockenem (Landkreis Hildesheim) gesprengt. Nach Angaben der Polizei hörten Anwohner zwei Explosionen und verständigten die Einsatzkräfte. Der Automat befand sich laut einem Polizeisprecher nicht im Gebäude, sondern in einem Container vor dem Haus. Verletzt wurde niemand. Das Gebiet ist abgesperrt, Kriminaltechniker haben die Arbeit aufgenommen. Am frühen Morgen war noch nicht klar, ob die Täter Geld erbeutet haben.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

