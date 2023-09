Stand: 26.09.2023 15:23 Uhr Ex-Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth in Spanien freigesprochen

Der Ex-Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth ist am Dienstag bei einem Strafprozess in Spanien freigesprochen worden. Der Prozess richtete sich gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder der Motorradbande. Neben Hanebuth, der aus Garbsen bei Hannover kommt, seien weitere zwölf Angeklagte freigesprochen worden. Das teilte der Staatsgerichtshof in Madrid mit. 32 Menschen seien zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt worden.

Weitere Informationen Prozess gegen Ex-Hells-Angels-Boss: Hanebuth spricht erstmals Allerdings erklärte sich der ehemalige Rocker-Boss aus Hannover lediglich bereit, Fragen seiner Anwältin zu beantworten. (25.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min